ロシア・ルーブルは26日の取引でドルに対し一時3%安と、今年最大の値下がりを記録した後、下げを消した。ロシアの民間軍事会社ワグネル創設者エフゲニー・プリゴジン氏がプーチン大統領に一時反旗を翻し、プーチン体制が揺らいでいる。

26日の香港株式市場では、ロシアのアルミニウム生産大手 ルサールの株価が下げ幅を拡大し、8.8%安となった。

