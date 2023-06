シドニー時間26日早朝の外国為替市場では、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏による武装蜂起が収拾したのを受け、米ドルが他のG10通貨の大半に対し小幅なレンジ内を軟調に推移している。

米ドル・円は0.2%安の1ドル=143円49銭。先週は1.3%上昇していた。また、ユーロ・米ドルは0.2%高の1ユーロ=1.0910ドル。豪ドル・米ドルはほぼ変わらずの1豪ドル=0.6682米ドル。

(この記事は一部に自動翻訳を利用しています)

原題:Dollar Edges Lower Against Most G-10 Peers in Early Sydney Trade(抜粋)