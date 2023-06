【欧州市況】株は続落、中国の景気刺激策に失望－英国債上昇

20日の欧州株は続落。鉱業株が特に売られた。低迷する景気を支えるべく中国がこれまで発表してきた複数の刺激策は投資家の失望を誘っている。

中国がLPR引き下げ、10カ月ぶり-5年物の下げ幅は期待外れ (2)

ストックス欧州600指数は0.6%安。前日は1%安だった。この日は自動車、エネルギーなど他のシクリカル銘柄も下落した。一方、公益事業などのディフェンシブ銘柄は上昇した。

欧州債市場では英国債が上昇。21日早朝に発表される英インフレ統計を前にポジション調整の動きがあったほか、新規の買いも入った。

短期金融市場ではイングランド銀行(英中央銀行)のピーク金利見通しが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、来年2月までに5.92%となった。

ドイツ債の利回り曲線はブルフラット化。ドイツ10年債利回りは4月28日以来の大幅低下。短期金融市場での欧州中央銀行(ECB)ピーク金利見通しは3.96%で変わらず。

6月20日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.11% -0.05 独国債10年物 2.41% -0.11 英国債10年物 4.34% -0.16

原題:Gilts Rally Most Since March Ahead of UK CPI: End-of-Day Curves

European Stocks Decline With Miners on China Stimulus Worries

