5月の米住宅着工件数は年率換算163万1000戸に増加。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は140万戸だった。前月は134万戸(速報値140万1000戸)に下方修正された。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:US May Housing Starts Rose to 1,631k Annualized, Above Est.(抜粋)