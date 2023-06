中国の電子商取引大手、 アリババグループは20日、蔡崇信執行副会長が会長に、呉泳銘氏が最高経営責任者(CEO)に9月10日付で就任すると発表した。これまで張勇氏が会長兼CEOを務めていた。

原題: Alibaba Names New Chairman, CEO in Surprise Succession Plan、Alibaba Names Joseph Tsai as Chairman, Eddie Wu as CEO (1)(抜粋)