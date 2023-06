中国、習氏がブリンケン氏と会ったのは「儀礼」－米国の政策を批判

中国の習近平国家主席がブリンケン米国務長官と面会したのは「儀礼」にのっとったものだと、中国国営テレビが同国外務省の楊濤氏の発言として伝えた。

習主席、米中関係進展は良いこと-前向きな一歩とブリンケン氏 (2)

報道によれば楊氏は、中国と米国の関係は両国の外交関係が築かれて以来最悪のレベルだとし、現在の問題は米国側の中国に対する「誤った」理解と、「誤った」対中政策が原因だと批判。中国側はブリンケン氏に対し、中国が脅威だとの主張を米国はやめるべきだとしたほか、対中制裁は「違法」であり終わらせるべきだと指摘。また中国の技術発展の抑制や中国の内政への干渉をやめるよう伝えた。

その上で、ブリンケン氏の訪中における最も重要な成果は、昨年インドネシアのバリで開かれたバイデン米大統領と習氏の会談で結ばれた、両国関係に関してより安定した道筋を築くという合意を実行することで一致したことだと説明した。

原題:China Says Xi, Blinken Meeting Was Courtesy; Blames US on Policy(抜粋)