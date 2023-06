ＥＣＢ政策委員が９月巡り論戦、チーフエコノミストは慎重な姿勢支持

欧州中央銀行(ECB)当局者の利上げ見通しを巡る明らかな相違が表面化した。政策委員会メンバーの数人が慎重なアプローチを支持したのに対し、シュナーベル理事は油断している場合ではないと主張した。

チーフエコノミストのレーン理事とスロバキア、リトアニアの中銀総裁は、7月27日の次回政策判断での利上げを確実視する一方で、さらに次の9月14日にどのような行動をとるべきかについて急いで約束する必要はないとの考えを表明した。

レーン氏は19日、9月の政策決定について判断するのは時期尚早だとし、「9月は9月に判断する」とマドリードで発言。「7月は追加利上げが適切になりそうな様子だ。そこで基本的に9月に見極めることになる。9月はまだ先で、現時点からそれまでにあらゆるデータが出てくる。最新の経済見通しも発表される」と続けた。

リトアニア銀行(中銀)のシムカス総裁は、秋に入ってからも利上げを継続するかどうかの決定を急ぐ必要はないとの認識を示した。

シムカス氏はビリニュスで記者団に対し、「7月の利上げは間違いない」としつつ、「あらゆる不確実さやリスクを考慮すると、9月に利上げが必要かを判断するにはまだ早過ぎる」と語った。「しかしわれわれは、利上げ終了に近いか、近づきつつある」とも指摘した。

さらにカジミール・スロバキア中銀総裁は同中銀のウェブサイトに掲載した声明で、7月の追加利上げは必要だが、9月については「オープンで、どうなるかまだ分からない」と表明。「9月を待って、ECBの全ての政策措置がインフレと経済に及ぼした累積的な影響を分析し、より包括的な見解を打ち出したい」と述べた。

これに対し、シュナーベル氏は最近の タカ派委員の論調と歩調を合わせた。インフレ見通しを懸念し、「引き締め不足よりは引き締め過ぎる方向に間違うべきだ」と主張した。

ECB、間違うなら引き締め不足より引き締め過ぎを-シュナーベル氏

原題: ECB Officials Spar as Lane Rebuffs Talk of September Rate Hike、ECB’s Lane Says September Is So Far Away, Let’s See in September、ECB’s Kazimir Backs July Rate Hike, Says September Remains Open、ECB’s Simkus Says No Need to Rush September Rate Assessment(抜粋)