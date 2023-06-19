ドイツとインテル、半導体施設向けに100億ユーロ相当の支援で合意

ドイツとインテル、半導体施設向けに100億ユーロ相当の支援で合意Kamil Kowalcze、Michael Nienaber、Jillian Deutsch
米半導体大手インテルは、ドイツ東部に建設する半導体製造施設向けに同国政府から100億ユーロ（約１兆5500億円）相当の補助を受けることで双方が合意したと、事情に詳しい関係者が明らかにした。
ドイツ政府は19日の電子メールで、ショルツ首相とパット・ゲルシンガー最高経営責任者（ＣＥＯ）がベルリン時間午後２時45分から行われる合意の署名式に出席すると説明した。
政府の電子メールには、首相の最高経済顧問を務めるイェルク・クキース氏とインテルの担当幹部キーバン・エスファルジャニ氏が署名する以外の詳細については言及していない。エスファルジャニ氏はインテルの上級副社長兼グローバル最高執行責任者であり、製造・サプライチェーン＆オペレーション事業本部長を務める。
インテルは当初、68億ユーロの政府支援を受けてマグデブルクに半導体施設を建設することで合意していたが、経済的な逆境を理由に工場建設の着工を延期していた。
関係者によれば、今回強化された合意内容には補助金という従来形式の支援に加え、エネルギー価格の上限設定が含まれる。
原題：Germany, Intel Agree Chip Plant Subsidies Worth €10 Billion (1)（抜粋）