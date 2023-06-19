ドルは141円台後半、政策バイアスの違いが円を圧迫－海外で一時142円

20日朝の外国為替市場のドル・円相場は１ドル＝141円台後半で推移。先週の日米欧の金融政策イベントを通過し、大規模緩和策を続ける日本銀行と利上げ姿勢を継続する米欧との政策バイアスの違いが円の重しとなっている。米国が休場の中、海外時間はドルが上昇し、昨年11月以来の１ドル＝142円を付けた。

ドル・円は午前７時６分現在、前日比ほぼ横ばいの141円94銭 19日の海外時間に一時142円00銭と昨年11月以来の高値



19日は米国が奴隷解放記念日の祝日で休場。欧州債市場では、22日にイングランド銀行（英中央銀行）の政策金利発表を控えて、英２年債利回りが2008年以来の５％に上昇。ポンド・円は１ポンド＝181円台前半から後半で推移した。同日の東京市場では一時182円13銭と、2015年12月以来のポンド高・円安水準を付けていた。

英２年債利回りが一時５％に上昇、2008年以来－週内の英中銀発表控え

ユーロ・円は１ユーロ＝154円台後半から155円台前半で推移。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げ継続姿勢を示す中、東京市場では一時155円33銭と、2008年９月以来のユーロ高・円安水準まで上昇。

ＥＣＢ政策委員が９月巡り論戦、チーフエコノミストは慎重な姿勢支持

今週はパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が21日に下院金融委員会、22日に上院銀行委員会で行う議会証言が注目され、連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）のドットチャート（金利予測分布図）で示された年内残り２回の利上げの有無を見極める姿勢だ。米金利スワップ市場では７月の0.25ポイントの利上げ確率が７割程度となっている。

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