【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種が反落、週間では５週連騰－ドル142円に接近

16日の米株式相場は反落。株高に乗り遅れることへの不安と高値警戒感の間で投資家は揺れ、日中は不安定な値動きとなった。大量のオプション取引が期限を迎えたこともボラティリティーを増大させる要因になった。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4409.59 -16.25 -0.37% ダウ工業株30種平均 34299.12 -108.94 -0.32% ナスダック総合指数 13689.57 -93.25 -0.68%

人工知能(AI)を巡る熱狂が一息つき、ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は他の主要株価指数をアンダーパフォームした。 マイクロソフトや アップルなど大型株の下落が響いた。

S&P500種株価指数は週間ベースでは2.6%高と、3月以来の大幅高。これで5週連続の上昇となり、2021年11月以降で最長の連騰となった。

本来なら株価を動かす材料となりそうなインフレ指標や地政学的ニュースが、この日の市場ではさほど意識されなかった。

米ミシガン大学の6月消費者調査速報値では、 1年先のインフレ期待が約2年ぶりの水準に低下。ロシアのプーチン大統領は、主要同盟国である隣国ベラルーシに 戦術核弾頭を移送したことを確認した。

さらに米金融当局者からのタカ派的発言でさえ、相場の動きにはほとんど影響を与えなかったとみられる。

ニュースレター「ザ・セブンズ・リポート」を創業したメリルリンチの元トレーダー、トム・エッセイ氏は「市場はFOMO(乗り遅れ恐怖症)に苦しむトレーダーからの買いが再び入り、上値追いになっている」と指摘。「われわれは現時点で株に弱気にはなっていないが、目先の相場の方向には慎重になりつつある」と述べた。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)のマイケル・ハートネット氏は、S&P500種は先週テクニカル上の強気相場に入ったが、新たな上昇相場の始まりではないと指摘。現在の市場はむしろ2000年や08年に似ており、「大きな上昇の後に大崩れが来る」と予想した。

国債

米国債相場は短期債を中心に下落。2年債利回りは一時13ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、10年国債との利回り格差(スプレッド)はさらに拡大した。

午前の取引では、6月のミシガン大学消費者調査速報値に反応する場面もあった。同調査では1年先のインフレ期待が約2年ぶりの水準に低下し、消費者マインドの改善につながった。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.85% 1.5 0.38% 米10年債利回り 3.76% 4.5 1.21% 米2年債利回り 4.72% 7.7 1.65% 米東部時間 16時45分

外為

外国為替市場では、円が主要10通貨に対して全面安。日本銀行による金融緩和策の修正がなかったことを受け、対ドルでは一時1ドル=141円92銭まで下げた。

日銀は16日の 金融政策決定会合で、イールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)を軸とした現行の大規模な金融緩和政策の継続を決めた。景気・物価の認識にも大きな変化はなかった。

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨戦略グローバル責任者、ウィン・シン氏は「ドル・円にとってクリティカルなエリアは142円50銭付近だ」とテクニカル面で指摘。「142円50銭を上抜けると昨年10月の高値152円付近を試すことになるだろう。中間的な目標は145円付近にある」と語った。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1221.96 1.37 0.11% ドル/円 ¥141.88 ¥1.59 1.13% ユーロ/ドル $1.0939 -$0.06 -0.05% 米東部時間 16時45分

円は対ユーロでは、一時1ユーロ=155円22銭と2008年以来の安値に下落。ドイツ連邦銀行のナーゲル総裁をはじめとした欧州中央銀行(ECB)政策委員会のタカ派が16日、ECBは秋まで利上げを続けなければならないかもしれないと警告した。

またラガルド総裁は、利上げではまだやるべきことがあるとあらためて述べ、「7月の政策会合で 利上げを継続する公算が極めて大きい」との見解を示した。

原油

ニューヨーク原油先物相場は続伸。週間でも上昇した。マクロ経済のトレンドが世界的な需要拡大を示唆していることが好感された。

中国で原油消費拡大の兆しが出ているほか、米行楽シーズンのガソリン需要は堅調な見通しで、米金融当局による利上げ見送りが一時的ながらも経済に支援を提供するとの見方も相場を支えている。ただ、石油輸出国機構(OPEC)内外の主要産油国で構成する「OPECプラス」による減産にもかかわらず、在庫は引き続き積み上がっており、上値を抑えている。

オアンダのシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は「原油相場は極めて不安定な状態にあり、製油所の稼働に支障が生じていることで、原油価格に浸透し始めている回復基調を損なうだろう」と話した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は、前日比1.16ドル(1.6%)高の1バレル=71.78ドルで終了。週間では2.3%上げた。ロンドンICEの北海ブレント8月限はこの日94セント(1.2%)高の76.61ドルで引けた。

金

ニューヨーク金先物相場はほぼ横ばい。米連邦準備制度理事会(FRB)と欧州中央銀行(ECB)がタカ派姿勢を鮮明にしたことで、週間では3週間ぶりに下落した。

7月追加利上げの「公算が極めて大きい」とした前日のラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁に続き、この日は米金融当局者2人がインフレ抑制にはさらなる利上げが必要になるかもしれないとの認識を表明した。金融政策見通しがタカ派に傾き、米国株が値上がりする中でも、金価格はなお歴史的には高水準にとどまっている。

オアンダのモヤ氏は「足元の米株高が途切れるまで、金への逃避買いは見込めない」と指摘。当面は値固めの展開が続き、リスク選好が後退した瞬間に大きく持ち直す可能性があるとの見方を示した。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は、前日比50セント(0.1%未満)上げて1オンス=1971.20ドルで引けた。週間では0.3%安。金スポット価格はニューヨーク時間午後2時22分現在、ほぼ横ばいの1958.84ドル。

