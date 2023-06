【欧州市況】株上昇、週間ベースは４月来の大幅高－イタリア債上昇

16日の欧州株は上昇。週間ベースでは4月以来の大幅高となった。高級品関連銘柄や公益事業株が上昇した。

ストックス欧州600指数は0.5%高。LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンが高級品株の上げを主導した。一方、鉱業株は下落。ゴールドマン・サックス・グループが金属相場の低調な見通しを手掛かりに基礎資源セクターの株式投資判断を引き下げた。

欧州債市場ではイタリア債が上昇。リスクを求める動きが高まったほか、ボラティリティーの緩和が背景。ドイツ債との利回り格差は2022年4月以来の最小となった。週間ベースで19ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、昨年10月以降で最も縮小した。

ドイツ債は反発、利回り曲線はブルフラット化した。短期金融市場が織り込む欧州中央銀行(ECB)のピーク金利見通しは10月に3.92%と、前日から変わらず。

英国債は利回り曲線がベアスティープ化。イングランド銀行(英中央銀行)の 調査で消費者のインフレ期待の低下が示されると、短期金融市場ではイングランド銀の年末までの利上げ見通しが後退。来年のピーク金利見通しは1bp上昇して5.85%となった。

6月16日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.12% 0.00 独国債10年物 2.47% -0.03 英国債10年物 4.41% +0.03

原題:Italy Premium Drops Most in Week Since Oct.: End-of-Day Curves

European Stocks Post Best Week Since April Amid Luxury Rally

(抜粋)