ロシアのプーチン大統領は「最初の核兵器がベラルーシ領内に移された」と、サンクトペテルブルクでのフォーラムで述べた。

プーチン氏は「今夏の終わりまでに、年末までにこの作業を完了させる」と語った。

原題:Putin: Russia Has Transferred First Nuclear Weapons to Belarus(抜粋))