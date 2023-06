中国の米国債保有残高は3月に8カ月ぶりに増加した後、4月はほぼ変わらずだった。

米財務省が15日に発表した最新統計によると、保有残高が外国勢で日本に次ぎ2位の中国は4月に8689億ドル(約121兆8900億円)となり、前月比4億ドル減少。2月には2010年6月以来の低水準に落ち込んでいた。

首位の日本は393億ドル増加して1兆1300億ドル。

4月の米国債の海外保有残高は164億ドル増の7兆5800億ドル。第3位の英国の保有高は304億ドル減の6807億ドル。

原題:China Holdings of US Treasuries Little Changed After March Jump(抜粋)