【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種６日続伸、買われ過ぎの懸念も－140円台前半

15日の米株式相場は上昇。人工知能(AI)を巡る高揚感がけん引してきた株高は、ここにきてハイテク以外の分野にも広がりつつある。S&P500種株価指数は6営業日続伸となり、市場の一部には買われ過ぎの懸念も出ている。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4425.84 53.25 1.22% ダウ工業株30種平均 34408.06 428.73 1.26% ナスダック総合指数 13782.82 156.34 1.15%

米金融当局がリセッション(景気後退)を回避するために引き締めサイクルを早めに終了させるとの観測が株式に追い風となっている。ダウ工業株30種平均は昨年9月に付けた安値からの上昇率が約20%となった。ナスダック100指数は昨年3月以来の高値水準。

AI技術に力を入れる マイクロソフトは終値ベースの過去最高値を更新。四半期配当の再開を発表した デルタ航空は15営業日続伸した。中国政府の景気刺激策を受け、中国企業の米国預託証券(ADR)で構成するナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国株指数(USX中国株指数)も上昇した。

米株相場はS&P500種が先週に強気相場入りした後の勢いが続いており、同指数の相対力指数(RSI、期間14日)が70を超えた後も買いが優勢となっている。同指数は70を超えると買われ過ぎのシグナルの1つとされる。

全米アクティブ投資マネジャーズ協会(NAAIM)の最近の調査によると、株式へのエクスポージャーは2年余りで最速のペースで増えた。

B. ライリー・ウェルス・マネジメントのチーフ市場ストラテジスト、アーサー・ホーガン氏は「米株は今年、銀行破綻やリセッション(景気後退)への絶え間ない懸念、企業利益減速見通しに直面しながらも、懐疑的な見方を覆して上昇してきた」と指摘。「今年下期はインフレを巡る状況も改善すると当社では見込んでいる」と述べた。

この日発表の米経済指標では、5月小売売上高が前月比で予想外に増加した。6月のニューヨーク連銀製造業景況指数は市場の予想外に拡大圏に浮上。新規受注と出荷の回復が寄与し、インフレ圧力が引き続き緩和していることも示された。5月の製造業の生産指数は低い伸びにとどまった。

米小売売上高、5月は予想外の増加-消費者需要の底堅さ示す

NY連銀製造業景況指数、予想外の大幅改善-価格指数は低下

米製造業の生産、5月は小幅な伸びにとどまる-需要低調で

国債

米国債相場では、引き続き10年債利回りが2年債利回りを大幅に下回った水準で推移した。この日のイールドカーブの逆転幅は、米地銀危機が市場を動揺させる直前の3月初旬以来の大きさに迫る。こうした逆イールド(長短金利差逆転)は、リセッションリスクを示唆するとしばしば受け止められる。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.84% -4.3 -1.11% 米10年債利回り 3.72% -6.6 -1.74% 米2年債利回り 4.65% -4.0 -0.85% 米東部時間 16時44分

GAMインベストメンツの投資ディレクター、チャールズ・ヘプワース氏は「各中銀は自国・地域の経済が軟化していても、あるいはすでにリセッションに陥っていても、利上げは正当化されると考えているようだ」と指摘。「政策ミスが意図しない結果になることも十分にあり得る」と述べた。

外為

外国為替市場ではユーロが堅調。一時は1ユーロ=1.0953ドルと、5月半ば以来の水準に達した。欧州中央銀行(ECB)が0.25ポイントの利上げを行い、ラガルド総裁が7月追加利上げの「公算が極めて大きい」と発言したことが意識された。

ECBが利上げ、7月も継続「公算極めて大きい」とラガルド総裁

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1220.56 -8.50 -0.69% ドル/円 ¥140.30 ¥0.21 0.15% ユーロ/ドル $1.0947 $1.17 1.08% 米東部時間 16時44分

INGのグローバルマクロ責任者、カーステン・ブジェスキ氏は「ECBはコアインフレに明確な転換点の兆候が見えるまで引き締めスタンスを変えないだろう」と指摘。「7月の会合、おそらく9月会合の時点でもそれには至らないだろう。実際、ECBが9月に利上げを行わないためには、経済的な大変動が必要になると考える」と論じた。

円は主要10通貨で最悪のパフォーマンスとなり、1ドル=140円台前半で推移した。

日本銀行が15、16日に開く金融政策決定会合では、イールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)政策を軸とした現行の金融緩和策の継続が決まる公算が大きい。

日銀会合注目点:上振れ物価の先行きと政策展開、大規模緩和は継続へ

原油

ニューヨーク原油先物相場は反発。米追加利上げを巡る懸念を中国の需要拡大が相殺した。

中国が今週に入り明らかにした原油輸入割当量は前年を上回った。伸びは一部の市場関係者が期待していたほどの大きさではなかったものの、米金融当局による従来想定を上回る利上げ示唆に伴う逆風を打ち消すには十分だった。

ベッタファイのエネルギー調査部門責任者、ステーシー・モリス氏は「需要動向を見極める上で最も注目されているため、中国に関するやや明るい材料が出るだけで原油相場には大きな追い風となる」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は、前日比2.35ドル(3.4%)高の1バレル=70.62ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント8月限は2.47ドル(3.4%)高の75.67ドルで引けた。

金

ニューヨーク金相場は上昇。7月の追加利上げが濃厚と示唆したラガルドECB総裁の発言を受けて持ち直した。

ECBは15日開催した政策委員会の会合で、0.25ポイントの追加利上げを決定。ラガルド総裁は7月追加利上げの「公算が極めて大きい」と述べた。これを受け、ドルと米国債利回りが低下し、金相場を押し上げた。

金スポット価格はニューヨーク時間午後2時32分現在、前日比0.8%高の1オンス=1957.87ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は、1.80ドル(0.1%)上げて1970.70ドルで引けた。

原題: Stock Rally Is Deepening Beyond AI-Fueled Craze: Markets Wrap(抜粋)

Euro Touches Highest in Month Post-ECB; Yen Weaker: Inside G-10(抜粋)

Euro Touches Highest in Month Post-ECB; Yen Falls: Inside G-10(抜粋)

Global Rate-Hike Endgame Is Now Haunted by Recession Worries(抜粋)

Gold Gains as US Dollar Weakens After Lagarde Rate Hike Comments(抜粋)

Oil Rises as Growing Demand in China Calms Rate-Hike Concerns(抜粋)