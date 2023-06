15日のオーストラリア国債市場で、世界的金融危機に見舞われた2008年以来で初めて逆イールド(長短金利差逆転)が発生した。経済のリセッション(景気後退)入りのリスクをトレーダーがますます織り込む状況が背景にある。

3年国債利回りは11年後半以降で初めて4%を突破し、10年国債との利回り格差(スプレッド)が1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)のマイナスとなった。豪州の雇用統計が予想より良い数字となったことを受け、短めの国債利回りが上げた。

オーストラリア準備銀行(中央銀行)の積極的な利上げが家計支出と建設セクターの妨げとなる中で、1-3月(第1四半期)の国内総生産(GDP)成長率は前期比0.2%と、予想(0.3%)に 届かなかった。

今月公表された最新の調査結果によれば、豪州経済が今後1年以内にリセッション入りする 確率をエコノミストは50%とみており、5月の35%から上昇した。

原題: Australia’s Recession Risk Spikes as RBA Peak Rate Seen at 4.35%、Aussie Yield Curve Inverts for First Time Since Financial Crisis(抜粋)