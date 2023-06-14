【欧州市況】株は３日続伸、ドイツ債３日続落－ＦＯＭＣ控え

14日の欧州株は上昇。中国の景気刺激策を巡る見通しを手掛かりに鉱業株が買いを集めた。今後の利上げ軌道の手掛かりを得ようと、投資家の関心はこの日発表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の金融政策判断に集中している。

ストックス欧州600指数は0.4％高と３日続伸。成長促進を目指す中国の 支援策に対する思惑から、鉄鉱石価格は２カ月ぶりの高値付近で推移した。自動車株や銀行株も高い。一方、旅行関連銘柄は下落した。

欧州債市場ではドイツ債が３日続落。投資家はＦＯＭＣに加え、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が15日発表する政策判断にも注目している。

短期金融市場のＥＣＢピーク金利見通しは約3.82％で変わらず。市場のコンセンサスでは、ＥＣＢは今回0.25ポイントの利上げを行い、価格圧力が依然強いとの見方を示唆するとみられる。

英国債は反発。２年債利回りは８ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下して4.82％。前日は4.9％と、2008年以来の高水準に上昇していた。

6月14日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.02% +0.04 独国債10年物 2.45% +0.03 英国債10年物 4.39% -0.04

原題：Bunds Ease Ahead of Fed, ECB; Gilts Edge Up: End-of-Day Curves

European Stocks Rise Before Fed as Miners Rally on China Bets

（抜粋）