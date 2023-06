ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アームは、自社の新規株式公開(IPO)にアンカー投資家として参加してもらう可能性について、複数の企業と協議している。 ロイター通信が事情に詳しい匿名の関係者2人を引用して伝えた。

ロイター通信によると、アームはインテルやアルファベット、アップル、マイクロソフト、サムスン電子など少なくとも10社と、IPO参加の可能性について協議している。

協議は予備的なもので、アンカー投資に関する決定は8月まで下されない見通し。投資は取締役会の議席を伴わないという。

