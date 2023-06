【欧州市況】株は小幅高、欧米の金融政策発表控え－英国債は下落

12日の欧州株は小幅高。高級ブランドの株価が上昇した。投資家の間では米金融政策当局が今週、利上げを休止するとの見方が強まっている。

ストックス欧州600指数は0.2%高。業種別株価指数では消費財・サービス関連銘柄が上昇した。ドイツのスポーツ用品メーカー、アディダスは株式投資判断の引き上げを手掛かりに上昇。フランスの高級品ブランド、エルメス・インターナショナルやLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンはいずれも上昇した。

欧州債市場ではイタリア債が3営業日続伸。イタリア10年債の同年限のドイツ債に対する利回り差は2022年4月以降で最小となった。英国債は下落。イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会(MPC)のマン委員が、コアインフレの高止まりに対し「非常に強い」懸念があると警戒感を示したことが背景。

短期金融市場は、欧州中央銀行(ECB)が15日に発表する金融政策判断で0.25ポイント利上げすることを引き続き織り込んでいる。ピーク金利見通しは10月に3.80%。

英国債は5月25日以来の大幅安。2年債利回りは、14年ぶり高水準を付けた昨年9月のピークまで7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)以内に迫った。

MPC内で最もタカ派寄りのマン委員は、新規雇用者の賃金水準が高いことや「根強い」コアインフレ、英国経済の大部分を占めるサービス業で安心できない水準の価格上昇が見られていることを指摘。この見解を受け、短期金融市場で見込まれるイングランド銀行のターミナルレートは一時6bp上昇して5.61%に達したが、その後5.57%に後退した。

6月12日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.91% 0.00 独国債10年物 2.39% +0.01 英国債10年物 4.34% +0.10

原題:Italian Bonds Extend Advance as Gilts Lag: End-of-Day Curves、 European Stocks Rise Ahead of Fed, ECB Meetings; Luxury Bounces、UK Bond Yields Rise as Mann Warns on Persistent Inflation (1)(抜粋)