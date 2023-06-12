【欧州市況】株は小幅高、欧米の金融政策発表控え－英国債は下落

12日の欧州株は小幅高。高級ブランドの株価が上昇した。投資家の間では米金融政策当局が今週、利上げを休止するとの見方が強まっている。

ストックス欧州600指数は0.2％高。業種別株価指数では消費財・サービス関連銘柄が上昇した。ドイツのスポーツ用品メーカー、アディダスは株式投資判断の引き上げを手掛かりに上昇。フランスの高級品ブランド、エルメス・インターナショナルやＬＶＭＨモエヘネシー・ルイヴィトンはいずれも上昇した。

欧州債市場ではイタリア債が３営業日続伸。イタリア10年債の同年限のドイツ債に対する利回り差は2022年４月以降で最小となった。英国債は下落。イングランド銀行（英中央銀行）金融政策委員会（ＭＰＣ）のマン委員が、コアインフレの高止まりに対し「非常に強い」懸念があると警戒感を示したことが背景。

短期金融市場は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が15日に発表する金融政策判断で0.25ポイント利上げすることを引き続き織り込んでいる。ピーク金利見通しは10月に3.80％。

英国債は５月25日以来の大幅安。２年債利回りは、14年ぶり高水準を付けた昨年９月のピークまで７ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）以内に迫った。

ＭＰＣ内で最もタカ派寄りのマン委員は、新規雇用者の賃金水準が高いことや「根強い」コアインフレ、英国経済の大部分を占めるサービス業で安心できない水準の価格上昇が見られていることを指摘。この見解を受け、短期金融市場で見込まれるイングランド銀行のターミナルレートは一時６ｂｐ上昇して5.61％に達したが、その後5.57％に後退した。

6月12日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.91% 0.00 独国債10年物 2.39% +0.01 英国債10年物 4.34% +0.10

原題：Italian Bonds Extend Advance as Gilts Lag: End-of-Day Curves、 European Stocks Rise Ahead of Fed, ECB Meetings; Luxury Bounces、UK Bond Yields Rise as Mann Warns on Persistent Inflation (1)（抜粋）