サウジアラビアの格安航空会社フライナスは、エアバスに機体を発注する方向で交渉している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。サウジの航空各社は地域の競合に対抗すべ事業を拡大している。

情報の部外秘を理由に匿名を条件に語った関係者によると、フライナスによるエアバス機の購入は、早ければ来週開催のパリ航空ショーで発表される可能性がある。フライナスは以前、中東最大の格安航空を目指す計画の一環として、さらに2カ国で現地法人設立を検討していると明らかにしていた。

フライナスは全機をエアバス機で運行しており、直近ではA320neoとA321XLRを発注した。

フライナスとエアバスはコメントを差し控えた。

原題:Saudi Arabia’s Flynas in Talks With Airbus About Placing Order(抜粋)