【欧州市況】株下落、カナダ利上げで金利見通しに懸念－ドイツ債下落

７日の欧州株は小幅安。一部企業が好調な決算や強気な利益目標を示したものの、来週の主要中銀の金融政策発表に備える投資家にリスクオンを促す流れにはならなかった。

ストックス欧州600指数は0.2％安。保険、ヘルスケア関連銘柄が下落した。一方、小売株は上昇した。ＺＡＲＡ（ザラ）を手掛けるスペインのインディテックスは営業利益が市場予想を上回り、デンマークの銀行最大手、ダンスケ銀行は主要な利益率目標を引き上げた。

欧州債市場ではドイツ債が約３週間ぶりの大幅安。 カナダ銀行（中央銀行）が市場予想に反して政策金利の引き上げを再開し、他の先進国・地域の金融政策見通しに懸念が高まった。

市場が織り込む欧州中央銀行（ＥＣＢ）のピーク金利は10月に3.83％と、５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇。初回の0.25ポイント利下げは2024年６月と見込まれ、これまでの５月から後退した。

英国債は利回り曲線がベアフラット化。カナダ中銀の利上げに反応した。短期金融市場が織り込むイングランド銀行（英中央銀行）のターミナルレートは12月に5.55％と、７ｂｐ上昇した。

6月7日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.94% +0.08 独国債10年物 2.46% +0.08 英国債10年物 4.25% +0.04

原題：Bunds Fall After Unexpected BOC Hike: End-of-Day Curves, Spreads

European Stocks Retreat as Rate Concerns Counter Retail Rally

（抜粋）