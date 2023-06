ＡＩはＳ＆Ｐ500種をさらに上昇させる可能性ある－ゴールドマン

ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストらによると、投資家が人工知能(AI)の導入による生産性と利益向上の可能性を織り込めば、S&P500種株価指数にはさらなる上値余地がある。

ライアン・ハモンド、デービッド・コスティン両氏を含むストラテジストはリポートで、10年以内にAIが広く採用され、米実質国内総生産(GDP)成長率の10年間のトレンドが1.1ポイント上昇するシナリオでは、S&P500種構成企業の今後20年間の1株当たり利益は現在の想定より11%増え、同指数の適正価値は現在より9%高くなると試算した。

AIは売り上げ全体の増加に寄与し、特にAI開発に直接関与している企業でそれは顕著になるとストラテジストらは予想。米国株の押し上げは利益率の上昇によって増幅される可能性があると分析した。

生産性向上への効果は不確実で、生産性についてのさまざまなシナリオに基づき、S&P500種の適正価値は現在の水準と比較して最小で5%、最大で14%高くなると見積もった。

「S&P500種企業がAIから利益増加を生むタイミングとその増加幅は不確実なため、短期的に完全に株価に織り込まれる可能性は低い」とも説明。また、AI導入へのリスクとして、政策対応や高金利環境、短期的な成長リスクなどを挙げた。

エヌビディアはAI導入に不可欠とみなされる製品やサービスの販売で特大の利益を手にする見通しだと指摘。より一般的には、導入率を30%と仮定すると、企業向け生成AIソフトウエアの市場規模は約1500億ドル(約20兆9000億円)になるとの見積もりを示した。

参考記事:

原題:Goldman Sachs Strategists Say AI Could Drive S&P 500 Even Higher(抜粋)