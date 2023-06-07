豪ＧＤＰ、１－３月は予想以上に伸び鈍化－積極的な利上げが影響か

オーストラリア経済は１－３月（第１四半期）に予想以上に減速した。豪準備銀行（中央銀行）の積極的な政策引き締めが家計支出と建設部門を圧迫する中、労働コスト上昇が同国のインフレ問題を浮き彫りにしている。

豪統計局が７日 発表した１－３月の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.2％増と、エコノミスト予想の0.3％増を下回り、四半期ベースで2021年７－９月（第３四半期）以来の低成長となった。昨年10－12月（第４四半期）は0.6％増（改定値）だった。

前年同期比では2.3％増と、10－12月の2.6％増（改定値）から伸びが鈍化した。

豪中銀は６日、政策金利を0.25ポイント引き上げ4.1％に設定することを決定。予想外の２会合連続利上げで政策金利は12年４月以来の高水準となり、豪経済をソフトランディング（軟着陸）に導く中銀の目標を脅かしている。借り入れコスト上昇で国内消費が抑制される中、エコノミストは豪経済が今後１年以内にリセッション（景気後退）に陥る確率は３分の１以上とみている。

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原題： Australia’s Economy Cools as Aggressive Rate Hikes Take Toll (2)、Australia 1Q GDP Rises 0.2% Q/q, Est. +0.3%（抜粋）