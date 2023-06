今年の世界成長率2.7％に上げ、日本1.3％に修正－回復弱いとＯＥＣＤ

経済協力開発機構(OECD)は7日公表した最新の経済見通しで、持続的インフレと主要国・地域の中央銀行による景気抑制的な金融政策が影響し、今年と来年の世界経済の回復ペースが、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)以前の勢いを取り戻せず、ロシアのウクライナ侵攻に伴うショックからの回復も弱いと予測した。

OECDによれば、今年の世界経済の成長率は2.7%、来年は2.9%とパンデミック前7年間の平均(3.4%)にいずれも届かない。今年は3月時点の2.6%から上方修正した。日本は今年が1.3%と3月の1.4%から引き下げ、来年は1.1%に据え置いた。米国(1.6%、1%)とユーロ圏(0.9%、1.5%)、中国(5.4%、5.1%)も相対的に緩慢な回復を予想する。

2023 2024 GDP 2022 New Forecast Change vs March New Forecast Change vs March World 3.3% 2.7% 0.1 2.9% 0 Euro area 3.5% 0.9% 0.1 1.5% 0 Japan 1.0% 1.3% -0.1 1.1% 0 UK 4.1% 0.3% 0.5 1% 0.1 US 2.1% 1.6% 0.1 1% 0.1 China 3.0% 5.4% 0.1 5.1% 0.2 NOTE: Change vs previous forecast is in percentage points

OECDのチーフエコノミスト、クレア・ロンバルデリ氏は「グローバル経済は難局を脱しつつあるが、力強い持続可能な成長達成の道のりは長い。各国・地域の政策担当者は、一連の負の衝撃が世界経済に及ぼす影響を和らげる必要があり、その過程で複雑な課題に取り組まなければならない」との認識を明らかにした。

世界銀行も6日発表した経済予測で、世界経済が 不安定な状態に置かれており、利上げ効果の浸透に伴い、年内にかなりの成長減速に向かうと警告した。

OECDは、過去の利上げの影響が不動産と金融市場を中心に一層波及しつつあるが、十分な効果が表れるのは、今年これからと来年以降になると分析。影響の強さを巡る不確実性が存在し、予想以上に根強いインフレがまだ続く恐れがあるとした。

「経済見通しに著しい不透明感が残り、予測に対する主要なリスクは下向き」とOECDは指摘した。

OECDはその一方で、各国・地域中銀に対し、基調インフレ圧力が持続的に低減する明確な兆しが表れるまで、景気抑制的なスタンスを維持し、必要なら追加利上げに動くよう強く促した。引き締め政策の影響で市場にストレスが生じる場合、各国・地域当局は流動性手段を十分活用すべきであり、新興市場国・地域政府は、安定を脅かす重大リスクの回避に向け、資本規制や外国為替市場介入を一時的に実施できるとの見解を示した。

