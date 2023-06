米国債投資家センチメント不透明、ＪＰモルガンとＣＦＴＣデータ乖離

米国債市場のポジショニングについて、JPモルガン・チェースの投資家調査結果と米商品先物取引委員会(CFTC)のデータとが乖離(かいり)し、投資家センチメントが不透明になった。

JPモルガンの米国債顧客調査によれば、6月5日までの週はネットロングが2016年6月以来の高水準だった。一方、CFTCのデータによると、ヘッジファンドは5月30日時点で、10年債換算で600万枚に相当する大規模な米国債先物ショートポジションを保有していた。

ジェイ・バリー氏らJPモルガンのストラテジストは、ポジショニングの2つの指標が異なるのは矛盾ではなく、根底にあるエクスポージャーの違いを示すものだと2日のリポートで説明した。

ストラテジストらはまた、ネットロングポジションは「数字が示すほど広範なものではない」として、ニュートラルポジションの割合も引き続き高いと指摘。また、ロングポジションの高水準は目先の利回り低下の妨げでもないと解説した。

