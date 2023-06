中国の馬朝旭外務次官は5日、訪中したクリテンブリンク米国務次官補(東アジア・太平洋担当)や米国家安全保障会議(NSC)のベラン中国担当上級部長と北京で会談し、台湾など「重大な原則」に関する自国の厳正な立場を表明した。中国外務省が微信(ウィーチャット)に投稿した 声明で明らかにした。

双方は率直かつ建設的、生産的な意見交換を行い、意思疎通を継続することで一致した。

