オーストラリアの カンタス航空は5日、エアバスの新型旅客機A321XLRの受領が予定より6カ月遅れるが、業界平均より短い期間の遅延になると明らかにした。

11月に最高経営責任者(CEO)に昇格する予定のバネッサ・ハドソン最高財務責任者(CFO)はイスタンブールで、カンタスの格安航空子会社 ジェットスターが2024年末までに超長距離運航が可能な単通路機A321XLR20機の第1弾を受け取ると述べた。

エアバス担当者からのコメントは今のところ得られていない。

ハドソン氏は引き渡しが「遅れている」と認めた上で、「市場平均は12カ月の遅延だ」と語った。

原題:Qantas Says It Faces Only Six-Month Delay for New Airbus A321XLR (抜粋)