米利上げ１回停止の場合、リスク伴う恐れ－賢明ながら分かりにくさも

米金融当局が進めているインフレ退治のキャンペーンで、今月13、14両日の連邦公開市場委員会(FOMC)会合は極めて困難な判断を迫られる機会となりそうだ。パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は同会合での利上げを見送る一方、引き締めはまだ終わっていないと説明する方針と見受けられる。

FRBウオッチャーはこうした戦略について、賢明であると同時に分かりにくく、リスクも伴うと指摘する。

FOMCは2022年3月以降、10会合連続で金利を引き上げ、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジは現在5-5.25%となっている。直近2回の利上げは一連の米地銀経営破綻につながった取り付け騒ぎ後に実施された。

パウエル議長と一部の当局者は来週の会合でいったん利上げを休止し、見通しを評価したい考えだ。ただ、会合後に公表される最新の四半期経済予測では、3月の前回に比べ今年の金利やインフレの予想が上方修正される可能性もある。

元FRB理事で、現在はコンサルタント会社マネタリー・ポリシー・アナリティクスを率いるローレンス・マイヤー氏は金融当局者について、「彼らが一時停止したい理由はリスク管理だ。多くの不確実があり、彼らはもっとデータを収集したい意向だ」と話す。

その一方で、あともう1回もしくは2回の追加利上げを行うと想定しながら、6月に利上げしないとすれば、「なぜそうしないかが疑問になる」とコメントした。

考えられる答えの一つとして、FOMCが二つの方面で闘いに挑もうとしている点が上げられる。当局者はインフレ率を2%目標に戻すことを目指す一方、金利をあまりにも高く引き上げ過ぎて、景気の腰折れを招くことは避けたい意向だ。

ジェファーソンFRB理事は5月31日、「次回会合で利上げを見送ることにより、FOMCはより多くのデータを見てから追加引き締めの程度について決定できるだろう」と述べた。

急ピッチの利上げにもかかわらず、米経済はこれまでのところ、当局者の多くが予想したよりも底堅く推移している。労働省が2日に発表した5月の雇用統計では、失業率が悪化したものの、非農業部門雇用者数の伸びは33万9000人に達した。

一方で、サービス部門を中心にインフレ抑制に向けた進展は過去数カ月に鈍りつつある。

ブルームバーグ・エコノミクスの米国担当チーフエコノミスト、アナ・ウォン氏は「インフレ統計を見ると、現時点での一時停止は正当化されない」とした上で、「インフレ率が依然として当局目標を大きく上回り、失業率は歴史的低水準にあり、金融当局は成長を損なうことなく、物価圧力抑制のために少なくともあと2回、利上げが可能だろう」との分析を示した。

利上げを一時停止することには多少のリスクもある。6月に利上げを見送った場合、その後、さらなる引き締めが必要になっても、引き上げ再開が一段と難しくなる恐れがある。そうした結果を避けるには、パウエル議長は会合後の記者会見で、インフレ抑制にさらなる取り組みが必要となる可能性を明確にしなければならないだろう。

KPMGのチーフエコノミスト、ダイアン・スウォンク氏は「メッセージの発信は手ごわいものとなるだろう」と語り、市場が年内の利下げ開始を先回りして織り込み始めるのが「最大のリスクだ」と論じた。

原題:Fed Skip-A-Hike Strategy Is Sensible, Risky, and Confusing(抜粋)