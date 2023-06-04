原油価格が急伸、サウジが日量100万バレルの追加削減を表明

原油価格はアジア時間５日午前に急伸した。サウジアラビアが市場安定化のために７月に日量100万バレルの原油供給を追加削減すると表明したのがきっかけ。

サウジのアブドルアジズ・エネルギー相は、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成される「ＯＰＥＣプラス」の週末の会合後、「この市場の安定化に必要なことは何でもする」と述べた。他の加盟国は、追加的な行動を取らなかったが、現行の減産合意を2024年末まで延長することを約束した。

ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物相場はシンガポール時間午前６時15分（日本時間同７時15分）時点で一時１バレル＝75.06ドルと、4.6％上昇。中国を中心とした需要見通しに対する懸念が、最近の価格の重しとなっていた。

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原題： Oil Surges After Saudis Pledge Million-Barrel Cut at OPEC+ Meet、 Oil Surges After Saudi Arabia Pledges More Production Cuts（抜粋）