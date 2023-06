米２年債利回り急伸、雇用統計堅調で－ドルは一時139円台半ば

2日午前の米金融市場では、米国債利回りが上昇。堅調な雇用統計を受けて、政策金利が高めの水準でより長期にわたって維持されるとの観測が高まった。2年債利回りは一時11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の4.46%。

5月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比33万9000人増。エコノミスト予想の中央値は19万5000人増だった。前月は29万4000人増(速報値25万3000人増)に上方修正された。

米雇用統計、5月は予想上回る33.9万人増-平均時給は減速

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.84% 2.5 0.67% 米10年債利回り 3.63% 3.4 0.96% 米2年債利回り 4.41% 6.5 1.49% 米東部時間 9時07分

外国為替市場ではドルが下げを埋めた。円は対ドルで下落し、一時0.5%安の1ドル=139円45銭を付けた。積極的な金融引き締めにもかかわらず、景気は依然力強いとの見方から、株式相場も値上がり。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1236.27 -2.14 -0.17% ドル/円 ¥139.12 ¥0.32 0.23% ユーロ/ドル $1.0760 -$0.02 -0.02% 米東部時間 9時07分

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨戦略グローバル責任者、ウィン・シン氏は「雇用者数の数字は素晴らしいが、悪魔は細部に宿る。失業率は予想外に上昇した。ただ全体としては、米金融当局は利上げスキップ(1回見送り)についての発言を後悔するだろう」と述べた。

原題: Two-Year Yields Spike as Traders Amp Up Fed Wagers: Markets Wrap、Dollar Pares Drop After US Jobs Report, Yen Touches Day’s Low(抜粋)