米政策金利、十分に景気抑制的な水準の下限にある－ブラード総裁

米セントルイス連銀のブラード総裁は現行の政策金利について、過去1年2カ月にわたる一連の積極的な利上げの結果、「現在のマクロ経済状況を踏まえ、ほぼ間違いなく十分に景気抑制的な水準の下限にある」との見解を示した。

総裁は同連銀ウェブサイトに1日に掲載された エッセーで、「こうした分析に基づけば、政策金利は1年前に比べ一層適切な水準にあって、金融政策は現時点で一段と良い状態にある」と指摘した。インフレ率は鈍化したものの、まだ高過ぎるとしている。

その上で、「政策金利は十分に景気抑制的な領域内のどこにあるべきだろうか。また、(金融安定性など)他に検討すべき要素はあるだろうか」と問い掛け、「こうした評価は連邦公開市場委員会(FOMC)による将来的な判断に反映される可能性がある」とコメントした。

また、「インフレ率が2%に鈍化していくという心強い兆候は市場ベースのインフレ期待に起因する」とし、「予想インフレ率は過去2年間に上昇したが、今では2%の物価目標に整合的な水準に戻っている」との分析を示した。

さらに、「持続的なディスインフレの見通しは良好だが、保証はされておらず、引き続き監視が必要だ」とも論じた。ブラード総裁は今年のFOMCで投票権を持たない。

