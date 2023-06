【米国市況】株反発、利上げ休止観測で大手ハイテクに買い－138円台

1日の米株式相場は反発。大手テクノロジー銘柄を物色する動きが再開し、S&P500種株価指数は年初来の上昇率が10%近くに拡大した。5月雇用統計の発表を2日に控え、米金融当局が6月に利上げを休止するとの観測が高まった。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4221.02 41.19 0.99% ダウ工業株30種平均 33061.57 153.30 0.47% ナスダック総合指数 13100.98 165.69 1.28%

半導体のエヌビディアは5.1%上昇し、ナスダック100指数の上げを主導。人工知能(AI)を巡る熱狂でNYSE・FANG+指数は5月に月間ベースで17%値上がりしていた。テクノロジー銘柄はこの日、米国債利回りの低下やデル・テクノロジーズの売上高が予想を上回ったことなどにも支えられた。

ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト、マット・メイリー氏は、投資家はAIの可能性にどれほど強気だとしても、調整を乗り越えながらの展開に備えておくべきだと指摘。「こうした最近の上昇後は、かなり注意深く、極めて機敏に動くことが投資家には求められるだろう」とし、「ドットコム・バブルがはじけた後のように、深い調整は長く続くこともあれば、数週間しか続かず、その後は新たな非常に力強い上昇で株価が一段高となることもある」と話した。

市場は5月の雇用統計にも身構えている。雇用者数は伸び減速が予想されており、そうなれば、米金融当局は6月に引き締めを休止することも可能になり得る。

フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は、少なくとも6月は利上げを見合わせるべきだと 発言。セントルイス連銀のブラード総裁は、政策金利はインフレ押し下げに向け十分に抑制的とみられる水準の下限にあるとの考えを示した。

米国債

米国債は上昇。5月のISM製造業統計で仕入れ価格指数が市場予想を下回ったことや、1-3月(第1四半期)の米労働生産性統計で単位労働コストの伸びが予想を下回ったことなどが材料視された。

米ISM製造業統計、7カ月連続の活動縮小-仕入れ価格も低下

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.81% -4.6 -1.20% 米10年債利回り 3.60% -4.8 -1.31% 米2年債利回り 4.34% -6.6 -1.50% 米東部時間 16時56分

ドイツ銀行のチーフインターナショナルストラテジスト、アラン・ラスキン氏は「米金融当局が6月に利上げを実施するハードルはこれまでの会合よりも高まっている」と指摘。「その一部は米金融当局者のメッセージ、つまりハーカー総裁やジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)理事が6月の 据え置きに傾いていることに関連している。米当局の考えが変わるには非常に強い雇用統計が必要になることが示唆される」と述べた。

FRBが発信した利上げ一時停止の信号、雇用統計控えた市場に波紋も

外為

外国為替市場ではドル指数が5月初旬以来の大幅安。米利上げ停止の可能性が経済指標を受けて高まったことが背景。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1238.41 -7.73 -0.62% ドル/円 ¥138.81 -¥0.53 -0.38% ユーロ/ドル $1.0762 $0.73 0.68% 米東部時間 16時56分

円は対ドルで4営業日続伸。一時0.6%高の1ドル=138円45銭を付けた。

原油

ニューヨーク原油相場は反発し、1バレル=70ドルを上回って終了。株式相場の上昇につれる格好となり、原油相場にマイナスの内容となった米在庫統計への反応は限られた。

先週の米原油在庫は400万バレル余り増加し、米国の主要な原油受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングでは在庫が6週連続で増えた。しかし、この日はリスク資産が選好される中、ほぼ材料視されなかった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物7月限は前日比2.01ドル(3%)高の1バレル=70.10ドル。ロンドンICEの北海ブレント8月限は1.68ドル高い74.28ドル。

金

ニューヨーク金相場は3日続伸。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は、前日比13.40ドル(0.7%)高の1オンス=1995.50ドルで終了した。スポット価格はニューヨーク時間午後3時23分現在、0.8%高の1978.27ドル。

