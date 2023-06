「BTS(防弾少年団)」やアリアナ・グランデなど人気アーティストを抱える韓国の大手芸能事務所HYBE(ハイブ)は、米国での買収やKポップ以外への事業拡大の資金として、約5000億ウォン(約530億円)の調達を目指している。

事情に詳しい複数の関係者によると、同社はエクイティファイナンスの確保に向けて複数の投資家と協議しており、戦略的および金融面のパートナーと組むことにもオープンな姿勢を示している。ただ取引の規模は今後変わる可能性もあるという。協議が初期段階であることを理由に関係者は匿名で語った。

ハイブの担当者はコメントを差し控えた。

