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米新規失業保険申請件数、小幅に増加－依然強い労働需要を示唆

Vince Golle
  • 申請件数は23万2000件、市場予想23万5000件－前週は23万件
  • 失業保険の継続受給者数は6000人増の179万5000人

先週の米新規失業保険申請件数は小幅に増加。依然として労働需要の堅調さを示唆する水準だった。

キーポイント
  • 新規失業保険申請件数（５月27日終了週）は前週比2000件増の23万2000件
    • エコノミスト予想の中央値は23万5000件
    • 前週は23万件（速報値22万9000件）に修正

　　季節調整前ベースでは20万8000件。前週は20万3000件。州別ではオハイオとニューヨークでの伸びが目立った。

　　申請件数のデータは特に祝日前後には変動が大きくなりやすい。５月27日終了週はメモリアルデー（戦没者追悼記念日）を控えた週だった。

　　より変動の少ない失業保険申請の４週移動平均は22万9500件に減少し、３月11日終了週以来の低水準となった。

　　失業保険の継続受給者数は５月20日終了週に6000人増の179万5000人。

　　統計の詳細は表をご覧ください。

原題：US Jobless Claims Tick Up, Still Show Strong Labor Demand（抜粋）、US Weekly Jobless Claims Rose 2K to 232K; Est. 235K（抜粋）

(統計の詳細を追加して更新します)
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