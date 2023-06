米新規失業保険申請件数、小幅に増加－依然強い労働需要を示唆

先週の米新規失業保険申請件数は小幅に増加。依然として労働需要の堅調さを示唆する水準だった。

キーポイント 新規失業保険申請件数(5月27日終了週)は前週比2000件増の23万2000件 エコノミスト予想の中央値は23万5000件 前週は23万件(速報値22万9000件)に修正



季節調整前ベースでは20万8000件。前週は20万3000件。州別ではオハイオとニューヨークでの伸びが目立った。

申請件数のデータは特に祝日前後には変動が大きくなりやすい。5月27日終了週はメモリアルデー(戦没者追悼記念日)を控えた週だった。

より変動の少ない失業保険申請の4週移動平均は22万9500件に減少し、3月11日終了週以来の低水準となった。

失業保険の継続受給者数は5月20日終了週に6000人増の179万5000人。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Jobless Claims Tick Up, Still Show Strong Labor Demand(抜粋)、US Weekly Jobless Claims Rose 2K to 232K; Est. 235K(抜粋)