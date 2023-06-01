米新規失業保険申請件数、小幅に増加－依然強い労働需要を示唆

先週の米新規失業保険申請件数は小幅に増加。依然として労働需要の堅調さを示唆する水準だった。

キーポイント 新規失業保険申請件数（５月27日終了週）は前週比2000件増の23万2000件 エコノミスト予想の中央値は23万5000件 前週は23万件（速報値22万9000件）に修正



季節調整前ベースでは20万8000件。前週は20万3000件。州別ではオハイオとニューヨークでの伸びが目立った。

申請件数のデータは特に祝日前後には変動が大きくなりやすい。５月27日終了週はメモリアルデー（戦没者追悼記念日）を控えた週だった。

より変動の少ない失業保険申請の４週移動平均は22万9500件に減少し、３月11日終了週以来の低水準となった。

失業保険の継続受給者数は５月20日終了週に6000人増の179万5000人。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題： US Jobless Claims Tick Up, Still Show Strong Labor Demand（抜粋）、US Weekly Jobless Claims Rose 2K to 232K; Est. 235K（抜粋）