米小売チェーン運営会社 ダラー・ゼネラルは通期の利益見通しを下方修正した。消費者への経済的圧力が高まっているというのが理由。同社の株価は1日、通常取引開始前の時間外取引で一時7%を超える下落となった。

ダラー・ゼネラルは通期の調整後利益が減少する可能性が高いと警告。従来は緩やかな伸びを見込んでいた。

既存店売上高は1%程度の増加にとどまると予想。3月時点では少なくとも3%の増加を見込んでいた。

原題:Dollar General Tumbles on Cut to Outlook, US Consumer Weakness(抜粋)