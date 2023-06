欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は、投資家が2024年の利下げ予想を修正しなければならない可能性は「低くはない」と述べた。

同総裁は1日ブリュッセルでの講演で「金融市場は既に来年の利下げを織り込んでいる」が、「金融市場がこの予想を修正しなければならない可能性は低くない」と述べた。

ECBは史上最速の利上げで中銀預金金利を3.25%まで引き上げた。クノット氏は先週、金利がピークに達し後は「相当」期間、その水準にとどまるだろうと述べていた。

同氏はまた、新型コロナウイルス禍の中での政府の借り入れ急増が「金利負担の増加」とともに問題を引き起こす可能性があるとの見方を示した。

原題:ECB’s Knot Says 2024 Rate-Cut Bets May Have to Be Adjusted(抜粋)