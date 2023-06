イーロン・マスク氏のジェット機が上海離れる－慌ただしい訪中終了

電気自動車(EV)メーカー、米 テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)のプライベートジェット機が1日、中国・上海市を離れた。マスク氏は新型コロナウイルス禍後初となる今回の訪中で、中国政府高官と相次いで会談したほか、上海のギガファクトリーにも深夜に立ち寄った。

フライト追跡ウェブサイトを運営する航旅縦横によると、マスク氏のジェット機は午前11時22分(日本時間午後0時22分)ごろ、米テキサス州に向けて上海虹橋国際空港を離陸した。

北京首都国際空港を出発するためプライベートジェット機に乗り込むイーロン・マスク氏(5月31日) Photographer: Jade Gao/AFP/Getty Images

マスク氏は5月30日から中国を訪問。北京では秦剛国務委員兼外相と会談し、対中関係を維持する重要性を強調した。また、ソーシャルメディアに投稿された写真によれば、バッテリーメーカー大手の寧徳時代新能源科技( CATL)の曽毓群社長とも同日面会した。

翌31日には金壮竜工業情報相と会談したほか、中国商務省も訪問。ロイター通信が事情に詳しい関係者の話として報じたところでは、マスク氏は丁薛祥筆頭副首相とも同日午後に会談した。ロイターはテスラと国務院新聞弁公室にコメントを求めたが、返答はなかった。

マスク氏はその後、空路で上海入り。テスラの工場、ギガファクトリーを深夜に訪問し、集まった100人前後の従業員にあいさつした。非公開情報だとして匿名を条件に話した関係者によれば、同氏はハンバーガーやソフトドリンクを提供し、約1時間後に離れた。

上海のギガファクトリーを今週訪れたイーロン・マスク氏 Source: Tesla Inc.

また、テスラの中国チームはセダン「モデル3」改良型の最初の試作車をマスク氏に 見せた。ブルームバーグは先月、改良型モデル3の全長が従来バージョンよりもやや長く、外観がさらにスポーティーになるほか、内装も一段と洗練されていると報じていた。

テスラの世界生産に占める上海工場の割合は2022年に半分超を占めたほか、現在では年間の生産能力が最大110万台に達する。

原題: Musk’s Jet Departs Shanghai After Whirlwind China Visit (1)、Musk Met With Chinese Vice Premier Ding in Beijing May 31: RTRS(抜粋)