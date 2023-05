北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹である金与正党副部長は1日、いかなる国も北朝鮮が偵察衛星を宇宙空間に打ち上げる権利を否定できず、偵察衛星を軌道に乗せることに同国は近く成功するだろうとの談話を公表した。国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。

金与正氏は、対米抑止力向上の一環として、監視能力を強化する方針を示した。北朝鮮の外務省当局者はKCNAを通じて発表した別の声明で、米韓が今月予定する合同実弾演習を批判し、米国が地政学的緊張を悪化させており、全ての敵対的活動を直ちに停止すべきだと主張した。

関連記事

原題:North Korea Says It Will Put Spy Satellite in Orbit Soon(抜粋)