日本株続落へ、米債務上限法案採決や経済指標控え警戒感－素材に売り

1日の東京株式相場は続落の見込み。米債務上限法案を巡る下院採決への警戒感や主要な海外経済指標の発表を控えて、投資家が様子見姿勢を強めやすい。中国や米国景気への懸念に加え、国際商品市況で原油が続落し、素材や資源関連に売りが出そうだ。

米債務上限法案、下院可決に両陣営が自信表明-東部時間31日夜採決

米シカゴ先物市場(CME)の日経平均先物(円建て)の清算値は3万0780円と、大阪取引所の通常取引終値(3万0850円)に比べ70円安

米国株は下落-米10年債利回りは3.64%と4ベーシスポイント低下

市場関係者の見方

野村証券の伊藤高志シニア・ストラテジスト

日本時間のきょうにある米債務上限法案が可決されるまでは安心できないことや、米供給管理協会(ISM)製造業景況指数など主要経済指標の発表も控えて、投資家が様子見姿勢を強めやすい

中国の製造業購買担当者指数(PMI)が良くなかったことから中国経済の回復懸念もあり、素材や資源関連、商社や海運などに売りが出るだろう

