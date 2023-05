【欧州市況】株下落、月間ベースでは年初来最大の下げ－英独債は上昇

31日の欧州株は下落。月間ベースでは年初来で最大の下げとなった。経済指標で中国の景気回復ペースの失速が示されたのを受け、高級品関連株が売られた。

中国の製造業PMI、2カ月連続で縮小示す-景気懸念増大 (2)

ストックス欧州600指数は1.1%安で2カ月ぶりの安値を付けた。4月の 米求人件数が予想外の増加となり、米追加利上げの懸念が強まると、株は下げ足を強めた。ストックス600は月間ベースで3.2%下落した。エネルギー株が売られ、商品関連銘柄が多い英ETSE100指数は1%下落。年初来の上げを全て失った。

欧州債市場ではドイツ債が上昇。フランスと ドイツのインフレ減速に反応したほか、中国の経済統計を手掛かりに世界経済成長を巡る懸念が強まった。

トレーダーが織り込む欧州中央銀行(ECB)のピーク金利は9月までに3.75%弱となっている。

ドイツ10年債利回りは週間ベースで約2カ月ぶりの大幅な落ち込みとなる見通しだ。

英国債も上昇。2年債利回りは10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて4.34%だった。

5月31日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.72% -0.07 独国債10年物 2.28% -0.06 英国債10年物 4.18% -0.06

(抜粋)