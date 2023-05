欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビスコ・イタリア中銀総裁は31日、政策金利引き上げが経済に「過度」な影響を与えないようにしなければならないと述べた。

同総裁はローマで講演し、「今は金融引き締めを適度に緩やかに進めなければならない」と主張。「金融引き締めの強度が消費と投資に過度のブレーキをかけないよう注意しなければならない。これは難しい課題だ」と説明した。

「インフレ率目標にスローペースではないにせよ徐々に戻ることを保証するため、金融政策のスタンスを定義し続けなければならない」と指摘し、「賃金・物価スパイラルのリスクは今までのところ低いままだ」とも話した。

「インフレ率は現在、欧州と米国で低下している。しかし、食品とエネルギーを除いたコア指数は依然として高水準にある」と語った。

市場の緊張については「おおむね緩和された」との見方を示した。

