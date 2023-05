豪中銀総裁、「追加利上げはデータ次第」－必要なら何でも行う

オーストラリア準備銀行(中央銀行)のロウ総裁は31日、上院の委員会で証言し、金利については大いにデータ次第の状況にあるとした上で、インフレ抑制のために必要なら何でも行うとあらためて語った。

ロウ総裁は「われわれは金利をかなり引き上げており、金融政策は景気抑制的だ。追加利上げが必要かどうかは、単位労働コストだけでなく、世界経済やインフレ見通し、個人消費の動向次第となろう」と述べ、不確定要因が多く存在するとの認識を明らかにした。生産性の伸びの弱さがインフレ見通しにとって問題になりかねないとの懸念も示した。

議会証言を行うロウ総裁(5月31日) Photographer: Hilary Wardhaugh/Bloomberg

「勝利を収めるまで勝利宣言するつもりはない。時期尚早に勝利宣言は行わない」と総裁は発言。「多くのリスクが存在する。上向きと下向きの両方だ。国際的にわれわれが経験している状況を考えれば、インフレリスクはどちらかといえば上向きであり、それに用心が必要だ」と指摘した。

原題:Lowe Says RBA Very Much in ‘Data-Dependent Mode’ on Rates、 RBA Is in ‘Data-Dependent Mode,’ Lowe Says, as Inflation Jumps(抜粋)