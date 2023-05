香港政府は今年3回目となるグリーンボンド発行に向け複数の銀行を起用した。同政府はサステナブルファイナンスの中核拠点になることを目指している。

米ドルとユーロ、オフショア人民元建てグリーンボンド発行の可能性について、一連の債券投資家向け電話会議の開始が30日に予定されていた。事情に詳しい関係者が匿名を条件に語った。

