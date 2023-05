米債務上限合意、議会通過の難関に向かう－デフォルト回避で

バイデン米大統領とマッカーシー下院議長(共和)が取りまとめた連邦債務上限を巡る合意は、同国のデフォルト(債務不履行)回避のための期限を6月5日に控え、具体的な法案として議会可決を目指す極めて重要な最終段階に入る。

合意内容を盛り込んだ法案は31日に下院採決が見込まれており、大統領と議長は29日のメモリアルデー(戦没者追悼記念日)の祝日もそれぞれの党の議員に法案を支持するよう働き掛け、可決に十分な票の確保に努めた。

バイデン大統領(左)とマッカーシー下院議長

合意には民主・共和両党それぞれから一部議員の反対が予想されており、法案は下院を通過したとしても、議員1人でも反対があれば時間のかかる審議手続きが必要となりかねない上院に向かう。審議が長引けば、前代未聞のデフォルトの瀬戸際に直面しかねない。

バイデン大統領は29日に記者団に対し、「議会の今後の動きを私は確信しているとは決して言えないが、かなり良い感触がある」と語った。メモリアルデーで現物取引が休場だった米市場でも、株価指数先物が小幅上昇するなどした。

関連記事:

適用停止

法案では、2025年度(24年10月-25年9月)までの連邦支出の方針を定めるとともに、25年1月1日まで債務上限の適用を停止する。共和党が適用停止に応じる見返りとして、民主党側が向こう2年間の歳出に上限を設けることに合意した形だ。

歳出上限についてホワイトハウスが民主党議員に説明した解釈は、今後10年間の支出削減を1兆ドル(約140兆円)程度としている一方、共和党は2倍の規模に上ると主張。ただ、共和党保守派は一段の削減を求めていた。

共和党交渉チームの1人、グレイブス下院議員は29日の電話会合で、ホワイトハウス・議会民主党の公式発表と、現在の共和党の情勢を踏まえると、「明らかな勝者はわれわれだ」と語った。

法案可決のための最初の関門は、下院本会議の討議をコントロールする議事運営委員会の30日午後の審議となる。 同委メンバー13人中9人が共和党議員で、そのうち最右翼の3人がしばしばマッカーシー議長に批判的だ。

下院議事運営委所属の共和党保守派の1人であるロイ議員は29日、マッカーシー氏が議長出馬に際し、少なくとも同党議員7人の賛成票がなければ、同委の関門をクリアすることはないと約束していたとツイートした。

ロイ議員に加え、もう1人の同党メンバーであるノーマン議員が既に法案に反対しており、この約束通りであれば、あともう1人の造反で法案の進展が阻まれる計算となる。議長の報道官はコメント要請に返答しなかった。

反対票

下院全体を見ると、共和党からは少なくとも10人の反対票が見込まれ、同党の票読みを統括するエマー議員は29日、その数がこれ以上大幅に増えないよう、電話による説得工作を行った。休会明け30日にはもっと直接的な働き掛けとなる。

民主党のジェフリーズ下院院内総務と同党の票読み責任者であるクラーク議員も超党派の妥協の産物である法案可決に必要な賛成票の確保に取り組んでいる。

事態を複雑にしているのは主要環境保護団体の一つであるシエラクラブの動きだ。シエラクラブは29日、ウェストバージニア州を通過する天然ガスパイプラインの許認可迅速化や、エネルギープロジェクトの環境審査期間の制限に関する合意内容を理由に反対を呼び掛けた。

下院天然資源委員会のグリハルバ民主党筆頭理事らはこうした内容に反発しており、法案に反対票を投じる可能性がある。

6月5日の期限以前に法案が上院を通過するには、下院がまず31日に可決することが非常に重要となる。共和党のマコネル上院院内総務は合意を支持し、こうした重要法案のための賛成票確保で長期の実績がある。しかし、同党上院議員のうち29日夜の時点で法案に公の支持を表明しているのは、他にはロムニー議員だけで、予想されるフィリバスター(議事妨害)の動きを阻止する60票到達には、民主党会派に加え共和党からもさらなる票の上積みが必要だ。

議事遅延の脅し

上院共和党保守派のリー議員は、自分が支持しない法案の進行を遮ることも辞さないとしており、フィリバスター規則のある上院の場合はいずれにしても、1人の議員で数日間の遅延を余儀なくさせることができる。少なくとも同党のポール、ジョンソン、クルーズの3議員がこの数日間に法案への反対を表明した。

両党の上院議員からは、歳出上限に関する修正案の採決を強く求める動きも想定される。国防重視の共和党タカ派は、バイデン政権の提案を反映して来年度の国防支出の伸びを3.3%とする内容について、インフレ率を下回っているとして不満を抱いている。

同党のグラム議員は29日、国防予算増額のため、「自分が利用可能なあらゆる権限」を使うとコメント。債務上限引き上げの期間を90日間とし、その間に国防予算に関する作業を行うよう呼び掛けた。

原題:Debt-Limit Deal Faces Final Test in Congress to Avert US Default(抜粋)