北朝鮮は6月に軍事偵察衛星1号を打ち上げ、さまざまな偵察手段をテストする。朝鮮労働党中央軍事委員会の李炳哲副委員長が明らかにしたと国営の朝鮮中央通信(KCNA)が報じた。

この計画は米軍による軍事行為の追跡と監視、識別、制御、対処に「不可欠」だと説明。「米国と韓国の無謀な軍事行為によってもたらされた現在の状況の下で、われわれは偵察と情報手段を拡大するとともに、さまざまな防衛的・攻撃的兵器を改良し、開発計画の実行予定を立てる必要性を絶えず感じている」とした。

