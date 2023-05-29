【欧州市況】ユーロ圏国債は反発、株ほぼ変わらず－英国など休場

【欧州市況】ユーロ圏国債は反発、株ほぼ変わらず－英国など休場Macarena Munoz Montijano、Allegra Catelli
29日の欧州株式相場はほぼ変わらず。米債務上限を巡る基本合意を見極めつつの取引だったが、休場の市場が多く、商いは薄かった。
ストックス欧州600指数は0.1％下落。エネルギーが好調だった一方、銀行と自動車は下げた。総選挙の実施が発表されたスペインの株価は小幅下落。前日行われた統一地方選挙では、国政与党の社会労働党が大敗した。トルコ株は上昇。現職エルドアン大統領は大統領選の決選投票に勝利した。
欧州債市場ではユーロ圏の国債が反発。長期債を中心に買われ、６営業日ぶりに上昇した。総選挙の予定が発表されたスペインも国債利回りが低下した。
ドイツ10年債利回りは11ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて2.43％。２年債利回りは７ｂｐ低下した。イタリア10年債利回りは11ｂｐ下げて4.28％。ドイツ債とのスプレッドは184ｂｐとほぼ変わらず。英国は祝日のため国債市場は休場。
原題：European Stocks Muted After US Debt Deal, With UK Market Closed（抜粋）
Bunds Snap Losing Streak, Curve Bull Flattens: End-of-Day Curve（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。