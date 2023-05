29日のトルコ株式相場は上昇。指標のイスタンブール100指数が11日以来の大きな上げとなった。28日行われた大統領選の決選投票に勝利した現職のエルドアン大統領が「国際的な信頼性」を得ると説明している経済チームの発表を投資家は待っている。

トルコ大統領選、現職エルドアン氏が当選-市場は経済政策に注目

イスタンブール100指数は一時4.8%高。1回目の投票後から決選投票までの下落分を帳消しにする方向。リラは対ドルで0.5%安。

(この記事は一部に自動翻訳を利用しています)

原題:Turkish Stocks Gain on Hopes for New Economy Team: Inside Turkey(抜粋)