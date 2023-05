商業用不動産を保有するスウェーデンのSBBは29日、同社取締役会が戦略的な選択肢の検討を拡大することを決めたと発表した。

SBB株主にとって価値の最大化が可能となる選択肢を検討する方針で、それには同社全体や事業セグメント、特定資産の売却、他の戦略的取引が含まれる可能性があると説明した。

原題:Sweden’s SBB May Sell Company as Part of Strategic Review(抜粋)