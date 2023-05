インド・ルピー、過去最安値近くの水準から回復へ－シティが予想

インド・ルピーは過去最安値近くの水準から回復するとシティグループは予測している。インド準備銀行(中央銀行)がドル購入ペースを緩めるとの見方が背景にある。

シティのインド・南アジア担当市場責任者、アディティヤ・バグリー氏はルピーが1ドル=80ルピーまで上昇する可能性があると予想。原油価格下落とサービス輸出増加も同国の経常赤字縮小につながっていると分析した。

バグリー氏は先週、ムンバイオフィスでのインタビューで、「短期的にルピーについて前向きだ。約11カ月分の輸入をカバーできる外貨準備があり、インド中銀はこの先、外貨積み増しのペースを緩める可能性がある」と語った。

ルピーは今月に入り対ドルで約0.9%下落しており、先週は米金利上昇の見通しを背景にドルが上昇する中、82.5713ルピーで取引を終えた。昨年10月に付けた過去最安値の83.2912ルピーまであと1%足らずに迫っている。

原題:Citigroup Says Rupee Is Set to Rebound From Near Record Low(抜粋)