北朝鮮が国際海事機関(IMO)に対し、5月31日から6月11日の間に「人工衛星」を打ち上げる計画の通告があったと、NHKが29日に 報じた。日本政府関係者を引用している。

首相官邸によると、岸田文雄首相は関係省庁間で協力し情報収集・分析に万全を期し、国民に対し適切に情報を提供するよう 指示。米韓など関係諸国と連携し、北朝鮮に発射を行わないよう強く自制を求めるとした。

原題:N. Korea Says It Plans to Launch Satellite May 31-June 11: NHK(抜粋)